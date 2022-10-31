В Укренерго запровадили аварійні відключення по всій Україні

Через російські удари по інфраструктурі компанія Укренерго доручила з 17:00 понеділка, 31 жовтня, розпочати аварійні відключення електропостачання для промислових і побутових споживачів по всій Україні, повідомляє Новое время.

"Зараз обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі й уникнути повторних аварій після того, як інфраструктуру було пошкоджено обстрілами росіян. Такі заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою" , - пояснили в Укренерго.

Компанія додала, що разом із операторами розподільчих мереж робить все можливе, щоб швидше відновити пошкоджені об'єкти, і попросила українців відключити зайві електроприлади.

В енергокомпанії Yasno повідомили, що відключення світла в Києві можуть тривати до 12 годин.

В Укренерго скасували раніше погоджені графіки відключення електрики через ракетні удари РФ 31 жовтня.

У понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на всю територію України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські ракети пошкодили 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах України. Більшість із пошкоджених об'єктів — енергетичні.