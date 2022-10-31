Буданов підтвердив, що у Путіна є щонайменше три двійники

У президента Росії Володимира Путіна є щонайменше три двійники, яким для схожості довелося робити пластичні операції, повідомляє Ділова столиця.

Про це в інтерв'ю Daily Mail заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

За словами голови української розвідки, в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини" , — доповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, російський політолог Станіслав Бєлковський ще в 2017 році заявляв, що Володимир Путін користується послугами безлічі двійників, які дозволяють йому витримувати суперщільний робочий графік.

"Двійники — це офіцери, схожі на Володимира Путіна. Причому, якщо ти схожий на Володимира Путіна, це є твоєю професійною чеснотою… Якщо твоя головна перевага — те, що ти схожий на Путіна, то потрібно продавати своє головне достоїнство" , — заявив він.

У лютому 2020 глава Кремля визнав, що у нього були двійники, але він від них нібито вже відмовився.