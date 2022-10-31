Зеленський і прем'єр Чехії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі в Києві в понеділок підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повідомлення Офісу президента.

У декларації визначені "пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією" в межах курсу на набуття Києвом повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі.

"З підписанням документа на рівні президента України та прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО, щойно дозволять умови" , – стверджують в Офісі президента.

Крім того, Чехія в декларації закріплює намір продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Як зазначив Зеленський, це – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами-членами НАТО" , – додав він.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Очільниця місії України при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко вважає, що подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО означає, що дискусія про це "набула формалізованого характеру".

Тоді як деякі держави, як-от країни Балтії, публічно підтримали заявку України, інші, наприклад, США, вважають, що такі дискусії нині не на часі.