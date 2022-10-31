Резніков: прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус, повідомляє Українська правда.

Про це Резніков повiдомив у Twitter.

"Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою".

За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.They are not shy to be a de facto terrorist state.It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as ????????????????????????????????+PACE did.#russiaisaterroriststate — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.