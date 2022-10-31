Гайдай сказав, скільки населених пунктів звільнили на Луганщині

Сили оборони України звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів Луганської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону.

"На сьогодні дев'ять населених пунктів деокуповано. Сподіваюся, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть" , – сказав він.

За словами Гайдая, активні бойові дії йдуть у районах Білогорівки, Сватового та Кремінної. Росіяни намагаються вибити ЗСУ з Білогорівки, а у напрямку Сватового та Кремінної українські захисники відтісняють окупантів.

Крім того, проводиться евакуація мирних жителів із звільненого н.п. Невське, яке російські війська обстрілюють із РСЗВ "Град".

Як повідомлялось, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти завдали до 10 авіаційних ударів і здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.