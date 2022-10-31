Повітряні сили: на Херсонщині збили два російські вертольоти
У небі над Бериславським районом Херсонської області українські захисники збили два російські вертольоти Ка-52 протягом трьох хвилин, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.
"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, у ніч на 31 жовтня на аеродромі в Псковській області РФ прогримів вибух. В результаті знищено два ударні вертольоти Ка-52 і ще два — отримали серйозні пошкодження.
26 жовтня на Херсонщині українські захисники збили ударний вертоліт Ка-52.