Повітряні сили: на Херсонщині збили два російські вертольоти

У небі над Бериславським районом Херсонської області українські захисники збили два російські вертольоти Ка-52 протягом трьох хвилин, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, у ніч на 31 жовтня на аеродромі в Псковській області РФ прогримів вибух. В результаті знищено два ударні вертольоти Ка-52 і ще два — отримали серйозні пошкодження.

26 жовтня на Херсонщині українські захисники збили ударний вертоліт Ка-52.