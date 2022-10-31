ВАКС заарештував екс-главу ДФС Насірова із заставою понад 520 млн грн

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заарештував колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці з можливістю внесення застави понад 523 млн грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ВАКС обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 грудня з можливістю внесення застави в сумі 523,2 млн грн.

У разі виплати застави у Насірова заберуть паспорт для виїзду за кордон, зобов'яжуть носити електронний браслет та прибувати до детектива та прокурора за першим викликом.

Нагадаємо, за версією слідства голова ДФС України за допомогою свого радника протягом 2015-2016 років отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам понад 3,2 млрд грн.