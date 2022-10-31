Колаборанти у Херсоні оголосили про розширення зони евакуації на 15 км від Дніпра

Кремлівська маріонетка і колаборант Володимир Сальдо в понеділок, 31 жовтня, заявив, що «зону евакуації» із тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області «розширили» на 15 кілометрів від Дніпра, повідомляє Новое время.

У себе в Telegram-каналі Сальдо продовжив поширювати фейки про те, що Україна нібито готує «масований ракетний удар по дамбі Каховської ГЕС», а російські окупанти «роблять все необхідне, щоб убезпечити мирних жителів». За словами колаборанта, примусова евакуація дозволить армії країни-агресора «створити ешелоновану оборону».

«Евакуйованим» Сальдо обіцяє 100 тисяч рублів і сертифікат на житло на території Росії.

Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що російські окупанти продовжують примусово депортувати жителів Херсонської області, а біля Херсона місцевим жителям дали два дні на виселення з будинків.

22 жовтня маріонетки Кремля в Херсоні наказали мешканцям негайно залишити місто. Перед цим Сальдо повідомив, що всі фейкові «органи влади» Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що ЗСУ контролюють усі мости, тому в окупантів не буде можливості втекти з Херсона. За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна може звільнити Херсон наступного місяця.

За даними української розвідки, російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС. Україна закликає ООН і ЄС якнайшвидше направити на ГЕС міжнародну місію.

В ОК Південь зазначили, що російські окупанти, ймовірно, поки що залишають можливість підриву Каховської ГЕС «на крайній випадок».