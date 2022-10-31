МАГАТЕ почала інспекцію об'єктів в Україні після заяв про "брудну бомбу"

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит – cталося це на тлі звинувачень Росії в бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Як повідомив генеральний директор агенції Рафаель Гроссі, перевірка інспекторів "незабаром завершиться", і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

Минулого понеділка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

В агенції раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно іспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку "брудної бомби".

Нагадаємо, протягом минулого тижня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України. І Київ, і Захід такі твердження відкидали.

Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що американська сторона поки не бачить ознак підготовки Росією провокації з використанням "брудної бомби".