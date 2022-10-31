Зеленський: Росія випустила по території України 4500 ракет

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України 4500 ракет, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі International Bar Association.

"За кожною з чотирьох з половиною тисяч російських ракет є нелюди, винні у смертях та втратах, спричинених цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні у цих вбивствах. Щодо кожного прояву російської агресії є ті, хто спланували її, організували її, виправдовували її та заважали її завершити" , — сказав Зеленський.

Президент розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо покарання російських військових злочинців та конфіскації російських активів.

"Крапку у цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Саме юристи. Ті, хто забезпечать притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора" , — сказав він.

У понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на всю українську територію. За даними Генштабу, окупанти випустили 55 ракет по Україні, з яких 45 ракет збили ППО.