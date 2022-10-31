Путін: масований удар по Україні – це відповідь за Севастополь

Президент Росії Володимир Путін визнав, що масований ракетний удар по Україні вранці 31 жовтня частково є відповіддю на удар українських військових по кораблях Чорноморського флоту РФ у бухті окупованого Севастополя, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи були масовані удари по Україні відповіддю на "недавні події у Севастополі".

"Почасти так і є. Але це не все, що ми могли б зробити" , — заявив Путін.

29 жовтня Росія оголосила про призупинення своєї участі у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті. Кораблі нібито атакували безпілотники.

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що метою атаки стали кораблі Чорноморського флоту, задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Нагадаємо, ракети та дрони, які російські окупанти застосували у понеділок, 31 жовтня, по території України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об'єктів, більшість із яких — енергетичні.

В "Укренерго" повідомили про ускладнення ситуації в енергосистемі через ракетні удари російських окупантів та скасування раніше узгоджених графіків відключень.