Зеленський прокоментував нову масовану ракетну атаку Росії

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував нову масовану ракетну атаку Росії на цивільні об'єкти України у понеділок, 31 жовтня, повідомляє Новое время.

Глава держави розповів, що відновлювальні роботи тривають, фахівці роблять все можливе для відновлення енерго- та водопостачання.

"Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного. А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть «переговори» в темряві" , — зазначив Зеленський.

Він подякував захисникам України, які в понеділок збили 45 із 55 ворожих ракет, а також співробітникам ДСНС, енергетикам, працівникам комунальних служб та усім, хто допомагає з відновленням після російських ударів.﻿

Зеленський також нагадав, що рівень втрат серед особового складу російських окупантів складає вже майже 72 тисячі.

У понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку по всій території України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські ракети і дрони пошкодили 18 об'єктів інфраструктури в десяти регіонах України. Більшість із пошкоджених об'єктів — енергетичні.

Для атак країна-терорист використала 55 ракет, 45 із них збила ППО. Після нових ударів по цивільній інфраструктурі міністр оборони України Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом.