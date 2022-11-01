Генштаб: Ворог втратив за добу понад 600 людей та 4 гелікоптери

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти втратили 4 гелікоптери, літак та понад 600 людей особового складу, повідомляє Українська правда.

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:



особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 2698 (+12) од,

бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,

артилерійських систем – 1730 (+2) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засоби ППО – 197 (+0) од,

літаків – 276 (+1) од,

гелікоптерів – 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),

крилаті ракети – 397 (+45),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,

спеціальна техніка – 154 (+0).

Дані уточнюються.