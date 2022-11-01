Ілона Маск розпустив раду директорів Twitter

Мільярдер Ілон Маск після покупки Twitter Inc. розпустила її рада директорів, оскільки тепер керує компанією одноосібно, повідомляє Ділова столиця.

Як повідомляє сайт Агентства регулювання діяльності фінансових інститутів (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), роль ради директорів полягає в "турботи про інтереси акціонерів".

У Twitter залишився лише один контролюючий акціонер, і компанії рада директорів більше не потрібна.

До завершення операції з придбання Twitter до ради директорів компанії, зокрема, входив колишній CEO Параг Агравал. Він був звільнений минулого тижня поряд із кількома іншими топ-менеджерами Twitter.