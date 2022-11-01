Пентагон: США передадуть Україні вісім батарей NASAMS

США підтвердили, що передадуть Україні вісім батарей ЗРК NASAMS: дві з них буде поставлено в Україну вже «в найближчому майбутньому», а ще шість США нададуть пізніше, повідомляє Новое время.

Про це на закритому брифінгу для ЗМІ повідомив американським журналістам високопоставлений представник Пентагона.

Раніше вже повідомлялося, що загалом Україна очікує від США вісім батарей NASAMS. Дві батареї ЗРК NASAMS увійшли до складу пакету військової допомоги Україні на суму $820 млн, про який США оголосили 1 липня. А 24 серпня, у День незалежності, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги від США вартістю майже $3 млрд, включаючи ще шість додаткових батарей NASAMS та відповідні снаряди до них.

31 жовтня представник Пентагону підтвердив ці плани, коментуючи на прохання журналістів забезпечення України системами та засобами ППО.

За його словами, для захисту українського неба США доклали таких зусиль: