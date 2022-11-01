ЗСУ знищили понад 300 дронів Shahed-136, шість — за минулу ніч

Українські військові знищили вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Як розповів під час брифінгу речник Повітряних сил Юрій Ігнат, шість таких дронів знищили минулої ночі, повідомляє Новое время.

Три такі безпілотники знищила авіація в районі відповідальності оперативного командування Схід, ще три знищила ТРО у Полтавській області.

"На жаль, є кілька влучань" , - наголосив він.

Російські окупанти вже використали понад 400 іранських дронів, понад 300 було знищено.