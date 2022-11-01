Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю за звільнення своїх земель
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повiдомлення Медведєва у Telegram.
"Відома теза західних країн: "Росії не можна дати перемогти у війні". Що вона означає насправді?
Простежте просту формальну логіку. Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна.
Мета України у війні названа київським режимом - повернення всіх територій, що раніше належали їй.
Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії.
І значить, прямий привід для застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".
При цьому російський політик цілком серйозно заявляє, що таким чином Україна "планує ядерний конфлікт":
"Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?"
За словами Медведєва, західні країни штовхають світ до глобальної війни.
Він також заявив, що "тільки повна і остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту".
Нагадаємо:
- 10 жовтня Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва.
- Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку.