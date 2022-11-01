Кличко: теплопостачання в київських будинках відновлять до кінця доби
До кінця доби вівторка, 1 листопада, в Києві мають відновити теплопостачання в тих домівках, де воно зникло після російських обстрілів критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірi телеканалу "Київ".
"До кінця доби відновлять теплопостачання у будинках, де воно зникло", - сказав Кличко.
Зазначимо, що тепло в домівках деяких киян зникло після чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в понеділок, 31 жовтня. Тоді окупанти випустили 55 ракет.
Перебої виникли і зі світлом, тому зараз в столиці діють відключення електроенергії за стабілізаційним графіком.