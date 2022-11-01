Данілов – Медведєву: погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду

Cекретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву, який грозить застосуванням ядерної зброї по Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повiдомлення Данілова у Facebook.

Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

Росія остаточно й безповоротно програє. Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації. Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною. Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

За словами секретаря РНБО, російські чиновники і пропагандисти не зможуть сховати своїх дітей на Марс, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо в рай".

Таким чином Данілов іронізує над словами Путіна, який раніше заявляв, що у разі застосування ядерної зброї - грішники потраплять у пекло, а росіяни "прямо в рай".

Загалом секретар РНБО назвав 5 пунктів, які варто пам'ятати Медведєву. Останній 5-й пункт - Росія без ядерної зброї.

"Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України".