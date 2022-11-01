Шмигаль закликав українців запасатися усім необхідним

Майбутня зима буде складною і українці мають запастись усім необхідним, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного" , — сказав він.

Шмигаль додав, що Кабмін продовжує домовлятися з партнерами про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.

"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру" , — зазначив прем'єр.

Як повідомлялось, раніше Денис Шмигаль заявив, що запаси газу в українських газових сховищах достатні для проходження опалювального сезону.