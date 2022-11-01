Макрон пообіцяв Зеленському збільшити військову допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у вівторок, 1 листопада, пообіцяв допомогти Україні зміцнити протиповітряну оборону, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, Зеленський і Макрон обговорювали зокрема перебіг українського контрнаступу. Президент Франції «підтвердив повну мобілізацію країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема щодо ППО».

Макрон також пообіцяв допомогти Україні перед настанням зими, «коли російські удари значно пошкодили інфраструктуру водопостачання та електропостачання України». 13 грудня у Парижі відбудеться міжнародна конференція для підтримки інфраструктури України в зимовий період. 12 грудня відбудеться двостороння конференція, "спрямована на мобілізацію французьких компаній".﻿

Французький президент засудив рішення країни-агресора Росії про «призупинення» виконання нею зернової угоди і наголосив, що вона завдає шкоди світовій продовольчій безпеці.

Володимир Зеленський у Twitter розповів, що розмова з Макроном була «надзвичайно важливою і продуктивною», вони обговорили «конкретні рішення» для посилення обороноздатності України та відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури.

Коментуючи російський фейк про «брудну бомбу», Макрон привітав «зразкову прозорість» України, яка негайно запросила на свої об'єкти місію МАГАТЕ.

Еммануель Макрон 7 жовтня оголосив про створення фонду на 100 млн євро, кошти з якого підуть на закупівлю зброї для України безпосередньо у виробника.