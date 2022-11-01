СтратКом ЗСУ: росіяни обстріляли фосфорними снарядами приватний сектор Бахмута

Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватному сектору одного з районів Бахмута Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також було опубліковано відповідне відео.

"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси по приватному сектору одного з районів Бахмута" , - йдеться в повідомленні.

Фосфорні боєприпаси, касетні снаряди та особливо небезпечні протипіхотні міни - заборонені багатьма міжнародними конвенціями. Однак це не вперше, коли Росія застосовує таку зброю проти України.

Колишній нардеп, військовий 109 бригади ТрО Єгор Фірсов заявив, що за останні кілька днів українські військові мають «суттєвий прогрес» у районі Бахмута Донецької області, де точаться важкі бої.