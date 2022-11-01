ЗМI: у Німеччині запаси газу в сховищах досягли рекордного рівня

У газових сховищах Німеччини зберігається більше природного газу, ніж будь-коли раніше, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання ZDF.

За даними європейських операторів газосховищ, обсяг, накопичений 24 жовтня, на рівні 239,64 тераватт-годин, перевищив попереднє максимальне значення від 10 листопада 2019 року, коли було зафіксовано 239,62 тераватт-годин енергомісткості.

Наразі значення зросло до 241,62 ТВт-год (попередньо станом на 29 жовтня). Для порівняння: у січні та лютому 2022 року, за даними Федерального мережевого агентства, сумарно в Німеччині було спожито майже 227 терават-годин природного газу.

Якщо рахувати у відсотках, то німецькі сховища заповнені зараз на 98,52%. Водночас цей відсотковий показник не досягнув історичного максимуму: 27 жовтня 2019 року сховища були заповнені на 99,66%.

Раніше повідомлялося, що потужності газосховищ Австрії станом на кінець жовтня заповнені на 90%, що становить близько 87 терават-годин газу.

Це означає, що Австрія змогла забезпечити собі річне споживання газу, розширюючи диверсифікацію поставок.

За даними Bloomberg, країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.