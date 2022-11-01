Зеленський: Росія серйозно пошкодила 40% енергетичних об'єктів України

Президент Володимир Зеленський у вівторок заявив, що російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон глава держави розповів, що серед пошкоджених російськими ударами об'єктів – ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

Зеленський та Сімсон обговорили гарантування енергетичної безпеки України, і президент закликав Єврокомісію координувати допомогу з боку ЄС. Він також запропонував створити платформу для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, за аналогією до формату Рамштайн.

Зеленський закликав посилити енергетичні санкції проти Росії, зокрема запровадити цінові обмеження на російський газ та обмежити постачання російського зрідженого газу в країни ЄС.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уряди та компанії 12 країн передадуть Україні енергетичне обладнання.﻿

31 жовтня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на всю територію України. Денис Шмигаль повідомив, що російські ракети пошкодили 18 об'єктів інфраструктури у десяти регіонах України. Більшість із пошкоджених об'єктів — енергетичні. Із 55 запущених окупантами ракет 45 збили сили ППО.