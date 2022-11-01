WSJ: Саудівська Аравія дізналася про плани нападу Ірану та готується до атаки

Саудівська Аравія поділилася з Вашингтоном розвідданими про плани Ірану атакувати королівство, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників Саудівської Аравії та США, повідомляє Новое время.

За словами джерел, Саудівська Аравія, США та низка інших держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил через загрозу нападу Ірану.

Розвідка Саудівської Аравії вважає, що Іран може також напасти на Ірак. Таким чином, на думку джерел, Тегеран хоче відвернути увагу від масових протестів, що відбуваються у країні з вересня.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку.

"Ми стурбовані картиною погроз і підтримуємо постійний контакт з саудівцями по військових та розвідувальних каналах. Ми без вагань будемо діяти для захисту наших інтересів та партнерів у регіоні" , — заявив представник Ради нацбезпеки.

Минулого місяця командувач іранським Корпусом вартових ісламської революції публічно попередив Саудівську Аравію, щоб вона обмежила висвітлення протестів в Ірані супутниковими каналами новин, які популярні серед багатьох іранців.

"Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся у наші внутрішні справи через ці ЗМІ" , - сказав генерал-майор Ірану Хоссейн Саламі.

Протести охопили Іран із 16 вересня. Приводом для цього стала смерть 22-річної Махси Аміні, яка була затримана і, ймовірно, побита іранською «поліцією моралі» за нібито "неправильне" носіння хіджабу.

За неофіційними даними, в результаті протестів вже понад 200 людей загинули і понад 1000 було заарештовано.

У мережі з'являється безліч відео, де протестувальники підпалюють машини силовиків та закидають камінням правоохоронців. Вони також намагаються перешкодити затриманню та відбити протестувальників у поліції.