Санду: спецслужби Росії намагаються розхитати ситуацію у Молдові

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія використовує невдоволення людей різким стрибком цін, щоби дестабілізувати ситуацію в країні, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Digi24 вона також заявила, що за недавніми протестами у Кишиневі та інших містах стоять спецслужби РФ спільно з проросійськими партіями Молдови.

Санду також додала, що російське втручання для Молдови не є новиною, і за останніми протестами також стоять спецслужби РФ.

"У нас є дані про коаліцію корумпованих груп, які вкрали багато грошей у Молдови, та спецслужб Росії, проросійських партій у Молдові, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Вони користуються невдоволенням громадян. Ми сповнені рішучості захищати демократію" , - заявила Санду.

Як повідомляє NewsMaker, останніми днями в різних містах Молдови проходять мітинги прихильником і представників Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона — вони виступають проти «соціального геноциду, розв'язаного владою». Також на мітинги виходять прихильники партії Шор — вони оголосили безстрокові протести та вимагають відставки Санду.