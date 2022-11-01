Окупанти готуються депортувати мешканців Каховського району Херсонської області

Російські окупанти і колаборанти збираються депортувати мешканців Каховського району Херсонської області з 6 листопада, заявили маріонетки Кремля на тимчасово захоплених територіях, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Окупанти лякають місцевих жителів «високим рівнем воєнної загрози».

У Генштабі ЗСУ 1 листопада повідомили, що російські окупанти продовжують примусове переміщення мирних жителів на тимчасово захоплених територіях у Херсонській області та поширюють інформацію про можливий підрив дамби Каховської ГЕС. Російська окупаційна «адміністрація» перемістилася до Скадовська.

Напередодні херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що «зону евакуації» із тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області «розширили» на 15 кілометрів від Дніпра. Перед цим Сальдо розповідав, що всі фейкові «органи влади» Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра, побоюючись наступу ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що ЗСУ контролюють усі мости, тому в окупантів не буде можливості втекти з Херсона. За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна може звільнити Херсон наступного місяця.

За даними української розвідки, російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС. Україна закликає ООН і ЄС якнайшвидше направити на ГЕС міжнародну місію.

В ОК Південь зазначили, що російські окупанти, ймовірно, поки що залишають можливість підриву Каховської ГЕС «на крайній випадок».