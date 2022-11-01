Шмигаль: плани евакуації розроблені для всіх областей, але це екстрений крок

Уряд України закликає до евакуації лише мешканців тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Але плани евакуації розроблені всім областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава прем'єр-міністра України Денис Шмигаль.

"Про евакуацію з окремих громад, або регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми застосовуватимемо в останню чергу" , – зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що мешканців Київської області можуть тимчасово переселити в інші регіони, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.

Також ми писали, що у Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.