ЗМI: у Британії вперше подали до суду на ПВК Вагнера і Пригожина

Британська юридична фірма від імені українців, які змушені були виїхати з країни, подала до суду на ПВК Вагнера, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє iNews у вівторок, 1 листопада.

Юридична компанія McCue Jury and Partners вважає, що активи ПВК Вагнера можуть бути використані для репарацій жертвам злочинів найманців.

Старший партнер фірми Джейсон МакКью під час виступу в британському парламентському комітеті із закордонних справ заявив, що «це перший випадок у світі, коли на Вагнер та їм подібних подали до суду їхні жертви». За його словами, у Високому суді Лондона представлять докази того, що ПВК «брала участь у змові з використанням незаконних засобів з метою терору для полегшення незаконного вторгнення в Україну».

Розслідування парламентського комітету зосереджено на ролі ПВК під час повномасштабної війни Росії проти України, але в його рамках також розглянуть використання РФ бойовиків на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці. Найманців звинувачують у звірствах і грубих порушеннях прав людини, у тому числі масових стратах, незаконних затриманнях, тортурах під час допитів і насильницькому переміщенні цивільних.

McCue Jury and Partners запустила краудфандингову сторінку для пожертвувань на фінансування судових витрат і команди експертів. На сторінці сказано, що позов є частиною більш масштабної кампанії «юридичного протистояння громадянського суспільства, яку веде міжнародна група юристів, слідчих та активістів». Позов підтримує команда розслідувачів Bellingcat.

У фірмі заявили, що господарю ПВК Вагнера Євгенію Пригожину надіслали листа, в якому він, «вагнерівці» та російський диктатор Володимир Путін звинувачуються в навмисному заподіянні страждань народу України та веденні незаконної війни за допомогою тероризму.

Раніше представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов казав, що ПВК Вагнера, яка замислювалася як «елітний підрозділ», використовується кремлівським режимом як гарматне м'ясо.