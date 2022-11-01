Госдеп: США мають намір перешкоджати Ірану у продажу зброї Росії

Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє CNN.

"США протягом кількох місяців вивчали шляхи постачання безпілотних літальних апаратів Іраном у світі. Вашингтон ретельно вивчає інструменти, які можуть бути придатними для такого роду реагування - санкції, інші фінансові заходи" , - зазначив Прайс.

За його словами, Держдеп США стурбований тим, що Росія також може прагнути придбати в Ірану ракети "земля-наземля", які майже, напевно, будуть використовуватися у війні проти України.

Прес-секретар додав, що США застосують усі доступні санкції як щодо російської, так і іранської галузі торгівлі зброєю, щоб утруднити Ірану продаж будь-якої зброї Росії.

Прес-секретар Пентагону Пет Райдер також підкреслив, що його відомство має побоювання, що Росія може спробувати придбати передове озброєння в Ірану, наприклад, ракети класу "земля-земля", для використання у війні проти України.

Нагадаємо, за даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Крім того, за даними ГУР, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів уже наступного місяця.