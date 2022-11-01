Міністр оборони: Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду"

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній, повідомляє Європейська правда.

Про це Акар сказав на пресконференції у вівторок.

"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні" , – зазначив він.

Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного відновлення дії "зернової угоди".

"Станом на вчора (понеділок) кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити" , – уточнив він.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.