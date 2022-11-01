ЦПК: суд залишив Микитася під вартою, але зменшив заставу до 100 мільйонів

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила під вартою колишнього нардепа Максима Микитася, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабаря, однак йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центр протидії корупції.

"Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі суддів Дмитра Михайленка, Миколи Глотова та Даниїли Чорненької залишила екснардепа Макисма Микитася під вартою. Водночас йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн.

Чекаємо на повний текст рішення, шоб зрозуміти, яка причина різкого зменшення застави", — йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що раніше слідчий суддя Віталій Дубас визначав розмір застави у 260 млн грн, що було навіть більше, ніж просив прокурор.

Водночас захист Микитася заявляв, що у їхнього клієнта немає ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн.

При цьому сам Микитась брав участь у засіданні по відеозв'язку із СІЗО, а безпосередньо в зал суду прийшла група підтримки із інвесторів Укрбуду.

"Якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обов'язків. Зокрема, він повинен здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватись зі свідками у справі" , — додали в ЦПК.

Нагадаємо, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці колишнього народного депутата Максима Микитася з можливістю внесення застави у 260 млн грн.