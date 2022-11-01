З’явилися супутникові знімки наслідків вибухів на російській авіабазі у Псковській області

У Мережі з’явився супутниковий знімок наслідків вибухів на російській авіабазі в Псковській області, на якому видно три пошкоджені вертольоти, повідомляє Новое время.

Як повідомила в Twitter волонтерська спільнота GeoConfirmed із посиланням на OSINT-аналітика Тіма Ергарта, супутникові знімки датовані ранком 31 жовтня. На них видно три ймовірно пошкоджені вертольоти. У GeoConfirmed припустили, що внаслідок вибухів на авіабазі було знищено три російські вертольоти і пошкоджено ще два.

Інфографіка: GeoConfirmed / Twitter

Вранці 31 жовтня у прокремлівських Telegram-каналах з’явилася інформація про інцидент на російському аеродромі Веретьє у Псковській області. Там підірвали щонайменше два бойові вертольоти Ка-52.

За інформацією української розвідки, внаслідок мінування було повністю знищено три російські ударні вертольоти: два Ка-52 Алігатор і один Мі-28Н. Ще два вертольоти були суттєво пошкоджені вибухами.

Веретьє (або Остров-5) — це військово-повітряна база РФ у Псковській області за 7 кілометрів від міста Остров, адміністративного центру Островського району. На аеродромі базується 15-та бригада армійської авіації РФ, на озброєнні якої має стояти близько 70 гелікоптерів.