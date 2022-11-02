В Україні запровадили графіки відключення світла для 8 регіонів

У НЕК Укренерго попередили про погодинні відключення світла 2 листопада. Електропостачання відключатимуть у Києві та ще семи областях. Про це йдеться у повідомленні НЕК, повідомляє Новое время.

Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання саме у форматі ДПО для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У НЕК нагадали, що графіки погодинних відключень припускають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за розкладом.

"Графіки відключення саме у цьому форматі мають бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь" , — додали в Укренерго.

Графіки були введені з 6 години ранку, їх можна знайти на сайтах обленегро.

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