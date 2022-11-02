Генштаб: ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, літак і гелікоптер

За даними﻿ Генерального штабу, за минулу добу збройні сили України знищили близько 800 окупантів, 16 ворожих танків, 3 артилерійські системи, 23 безпілотники, літак і гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 714 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 525 (+24) од,

артилерійських систем – 1 733 (+3) од,

РСЗВ – 387 (+4) од,

засобів ППО ‒ 198 (+1) од,

літаків – 277 (+1) од,

гелікоптерів – 258 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23) од,

крилатих ракет ‒ 397 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 154 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.