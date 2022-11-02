Генштаб: ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, літак і гелікоптер
За даними Генерального штабу, за минулу добу збройні сили України знищили близько 800 окупантів, 16 ворожих танків, 3 артилерійські системи, 23 безпілотники, літак і гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 714 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 525 (+24) од,
- артилерійських систем – 1 733 (+3) од,
- РСЗВ – 387 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 198 (+1) од,
- літаків – 277 (+1) од,
- гелікоптерів – 258 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23) од,
- крилатих ракет ‒ 397 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 154 (+0) од.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.