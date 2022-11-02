Притула оголосив збір на купівлю 50 БТР

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – цього разу збирають 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

"Ви хотіли великий збір? Мегасбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте братимемо її десятками, пачками і зробимо з цього всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали!" , – написав голова фонду.

Притула зазначив, що на партію із 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно 200 млн гривень.

Збір триватиме з 2 до 8 листопада. За словами Притули, всі 50 БТР є, тому ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.

Він зазначив, що ця техніка необхідна ЗСУ, оскільки в холодну пору року, коли йтиме дощ та сніг, ця техніка зможе пройти там, де не зможе пройти колісна техніка.