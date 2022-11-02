Повітряні сили: Чим небезпечні іранські балістичні ракети

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що балістичний тип ракет є більш небезпечним, ніж інші. За його словами, РФ почне скоро використовувати іранські балістичні ракети у війні проти України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Проти балістичних ракет, на жаль, у нас немає ефективних засобів для захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна різними способами" , - повідомив Ігнат.

Спікер також наголосив, що найкращий спосіб – знищити балістичні ракети там, звідки їх запускають.