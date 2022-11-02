Росія заявила, що повертається до "зернової угоди"

Міністерство оборони РФ заявило﻿, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", яка призупинена після вибухів у Севастополі.

У Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства почне працювати з полудня 2 листопада "як це було раніше".

За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Раніше, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі в зерновій ініціативі.

В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.