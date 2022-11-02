Moscow Times: Росія капітулювала у зерновій війні з Україною

Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт щодо українського зерна з Туреччиною, чий флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський. Про це, з посиланням на The Moscow Times, повідомляє Дзеркало тижня.

"Президент Росії Володимир Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт із Туреччиною, яка не визнала розрив "зернової угоди" і пообіцяла продовжити вивозити українське продовольство, всупереч загрозам Кремля" , - наголошує видання.

Як пишуть російські журналісти, лише через чотири дні після виходу із зернової угоди Міноборони РФ оголосило, що відновлює свою участь у "гуманітарному коридорі".

"Турецький флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський за чисельністю кораблів та підводних човнів. Під його захистом у понеділок, вже після демаршу Кремля, 12 завантажених зерном суден вийшли з українських портів" , - зневажливо констатує російське видання.

При цьому, щоб зберегти обличчя, Москва спробувала пояснити свій відступ нібито виконанням її вимог.

"Росія отримала письмові гарантії від України про невикористання коридору для ведення бойових дій, повідомило відомство (Міноборони РФ, - ред.) у середу. Ці гарантії "представляються достатніми", підкреслили в Міноборони, додавши, що домовленості вдалося досягти «завдяки сприянню Туреччині» ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "зерновим коридором" з початку серпня з України було вивезено 10 млн тонн агропродукції.

У понеділок, 31 жовтня, ватажок Росії Путін заявив, що угода припиняється, посилаючись на "масовану" атаку безпілотників на російський флот у порту Севастополя, за яку, за його словами, відповідає Київ. Він сказав, що безпека на морі має бути забезпечена і що здійснення експорту зерна за таких умов є надто ризикованим.

"В умовах, коли Росія говорить про неможливість забезпечення безпеки судноплавства в цих районах, така угода навряд чи здійсненна, і вона набуває іншого характеру - набагато більш ризикованого, небезпечного і негарантованого" , - заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У відповідь на це Київ заявив, що Москва давно планувала відмовитися від зернової угоди і використала напад як привід для цього.