ОК "Південь": ЗСУ виконали близько 100 вогневих завдань по позиціях та логістиці росіян

Українські сили виконали близько 100 вогневих завдань на півдні країни по позиціях та логістиці військ РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь.

"Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії виконано близько сотні вогневих завдань по позиціях та логістиці ворога. Втрати дорозвідуються" , — йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Зазначається, що війська РФ продовжують вести оборону та намагаються утримувати окуповані території.

Росіяни ведуть повітряну розвідку безпілотниками-шпигунами у Бериславському та Херсонському районах Херсонської області, а також у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області, додали у пресслужбі.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 73 270 своїх військових, за минулу добу - 800.