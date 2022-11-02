Північна Корея таємно передає РФ боєприпаси: у Байдена розкрили деталі

Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, КНДР прикривається постачанням боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді їх отримують росіяни для того, щоб використати у війні проти України.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить про те, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії в Україні, при цьому приховуючи реальне місце призначення постачання зброї" , - розповів Кірбі.

Він також наголосив, що США продовжать стежити за постачанням.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.