РосЗМІ: російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова

У середу, 2 листопада, Вахітовський суд Казані (Росія) заочно заарештував українських олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник суду із посиланням на "РИА Новости".

"У Вахітівському районному суді Казані обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації Коломойського І.В., 1963 року народження та Боголюбова Г.Б., 1962 року народження, яким органами попереднього розслідування пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 210, частиною 3 статті 33, частиною 4 статті 160 КК РФ" , — йдеться у повідомленні.

Коломойського та Боголюбова російська прокуратура звинувачує у присвоєнні 800 тисяч тонн нафти, поставленої компанією "Татнафта", на суму понад $400 млн.