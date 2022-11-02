ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях та проводять підготовку до нового наступу, повідомляє Новое время.

"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили" , — сказала вона в ефірі телемарафону.

Маляр підкреслила, що ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області.

"Епіцентром цього тижня є Бахмут, Соледар та взагалі Донецький напрямок. Там, буває, ворог за добу робить десятки атак. Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України" , — додала вона.

Раніше Генштаб у зведенні повідомляв, що російські окупанти ведуть наступальні дії в Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках