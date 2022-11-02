У МЗС РФ заявили, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію

Країна-агресор Росія стверджує, що може застосувати ядерну зброю «у відповідь на агресію», повідомляє Новое время.

Міністерство закордонних справ РФ у середу, 2 листопада, опублікувало «заяву про запобігання ядерній війні».

"Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення або з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено саме існування держави" , - стверджують в МЗС країни-агресора.

У Росії також заявили, що «повною мірою підтверджують прихильність» спільній заяві лідерів п'яти країн, які мають ядерну зброю, про «запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь». МЗС країни-агресора також звернулося до інших країн ядерної п'ятірки і зажадало "відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного".

Раніше президент Володимир Зеленський не виключив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, сказавши, що «не вважає їх адекватними». До цього він казав, що у разі ядерного удару глава кремлівського режиму «не зможе зберегти своє життя».

The New York Times 2 листопада повідомила з посиланням на джерела, що високопосадовці збройних сил РФ нещодавно обговорювали, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

В українській розвідці заявляли, що вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою». Водночас, на думку глави ГУР Кирила Буданова, найближчим часом Росія не завдасть ядерного удару.