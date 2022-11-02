Маляр: зниклими безвісти в Україні вважаються близько 7 тисяч людей
В Україні, за даними на 2 листопада, вважаються зниклими безвісти близько семи тисяч людей, повідомляє Новое время.
Про це в етері телемарафону повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр із посиланням на дані уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.
"Цифра, яку він озвучував, це близько семи тисяч людей", - сказала Маляр.
Заступник міністра додала, що будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, який перебуває в полоні або зник безвісти, може нашкодити і його життю, і процесу обміну.
Вона закликала родичів не виставляти фото зниклих українців у соцмережах та не публікувати у відкритому доступі дані про них. Маляр пояснила, що фото людини у військовій формі може їй нашкодити, якщо вона ховається на тимчасово окупованій території і шукає способи повернутися, або перебувати в полоні у росіян як цивільна особа.
Маляр також порадила родичам зниклих безвісти звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу Київ, вул. Спаська, 37, тел. 095-412-74-24, 044-425-12-09.