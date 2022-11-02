Сухопутні війська: нарощування рубежів оборони Києва продовжується

Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють про подальше вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо Києва, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сухопутні війська ЗС України у Telegram.

"Триває нарощення рубежів оборони Києва! Продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці. Належна інженерна підготовка позицій є одним із найважливіших факторів оборони та успішного знищення противника".

Пряма мова командувача Угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександра Павлюка:

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу.

Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ".

Таким чином створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій. Робота над їх покращенням не припиняється, додали у Сухопутних військах.