Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Європейська правда.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Подякував президенту Туреччини за активну участь у збереженні "зернової угоди", непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення Україні полонених і політв'язнів" , – написав він.

I thanked ???????? President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return ???????? POWs and political prisoners. I also count on support of ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2022

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.