Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: про що говорили
Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Європейська правда.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Подякував президенту Туреччини за активну участь у збереженні "зернової угоди", непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення Україні полонених і політв'язнів", – написав він.
Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.