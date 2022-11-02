Нацполіція: окупанти знову обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

Російські окупанти 2 листопада вчергове обстріляли Вовчанськ Харківської області, семеро людей дістали поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Харківській області.

"Військові РФ здійснили артилерійський обстріл населеного пункту зі зброї 152-го калібру. Пошкоджені чотири житлові будинки, дві багатоповерхівки та магазин" , — кажуть у поліції.

Пошкоджені чотири житлові будинки, дві багатоповерхівки та магазин

Поранені 5 жінок та 2 чоловіків. Їх шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті — від 8 до 12 років ув'язнення.

Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України

У Куп'янському районі Харківської області від російських обстрілів 1 листопада дістали поранень шестеро людей.