Резніков обговорив з колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України
Міністр оборони Олексій Резніков у середу повідомив про телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Фінляндії та Італії – Антті Кайконненом і Гвідо Крозетто, повідомляє Європейська правда.
Із міністром оборони Фінляндії Резніков обговорив "додаткві шляхи посилення оборонних спроможностей України".
"Надзвичайно вдячні Фінляндії за міцну підтримку", – написав він у Twitter.
Главі італійського Міноборони Резніков зателефонував "у перший день після канікул в Італії".
"Гарні новини: італійський уряд продовжить підтримку України. Обговорили перспективи співпраці в багатосторонніх проєктах", – написав Резніков.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков після спілкування з чеською колегою Яною Черноховою анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.