Резніков обговорив з колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України

Міністр оборони Олексій Резніков у середу повідомив про телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Фінляндії та Італії – Антті Кайконненом і Гвідо Крозетто, повідомляє Європейська правда.

Із міністром оборони Фінляндії Резніков обговорив "додаткві шляхи посилення оборонних спроможностей України".

"Надзвичайно вдячні Фінляндії за міцну підтримку" , – написав він у Twitter.

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of ???????? @anttikaikkonenWe discussed additional ways to strengthen ???????? defence capabilities.We are immensely grateful to ???????? for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Главі італійського Міноборони Резніков зателефонував "у перший день після канікул в Італії".

"Гарні новини: італійський уряд продовжить підтримку України. Обговорили перспективи співпраці в багатосторонніх проєктах" , – написав Резніков.

On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto Congratulations on the appointment!Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Раніше міністр оборони Олексій Резніков після спілкування з чеською колегою Яною Черноховою анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.