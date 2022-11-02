Втрати високопоставлених військових російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT.

"В Україні було денацифіковано 1 402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%".

Зокрема, загинули:

2 генерал-лейтенанти;

8 генерал-майорів;

44 полковники;

98 підполковників;

193 майора;

279 капітанів;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантів;

72 військових іншого рангу.